Flamengo supera gols perdidos, bate o Espérance com futebol bonito e assume liderança do grupo

O Flamengo esbanjou um bonito futebol na vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, da Tunísia, na estreia pelo Grupo D do Mundial de Clubes. Pelo que jogou, porém, o placar poderia ter sido maior, principalmente por chances perdidas pelos brasileiros. Ainda assim, o time assume a liderança, na frente do Chelsea pelo número de cartões amarelos - os flamenguistas tivera um, enquanto os ingleses receberam três.

Também poderia ter sido melhor o público no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Com capacidade para 69 mil pessoas, 25,7 mil estiveram presentes. A Fifa nega, mas a procura por ingressos se tornou um problema nesta primeira edição do novo Mundial.

Arrascaeta abriu o placar após um começo avassalador do Flamengo. O time foi para o intervalo com grande volume de jogo e mais duas boas chances, mas ainda com vantagem mínima. O segundo tempo guardou melhora dos tunisianos, abatida por um golaço de Luiz Araújo. Jorginho foi importante nas duas jogadas, logo em sua estreia com a camisa rubro-negra.

O time de Filipe Luís não mudou em relação àquele que os brasileiros já conhecem. O Flamengo iniciou a partida com domínio da posse de boa e paciência nas trocas de passes. A imagem do começo da partida indicava que o Espérance teria dificuldades em avançar.

Foi o que se confirmou, e o Flamengo manteve a tônica. Jorginho já apareceu 'azeitado' no meio de campo, como se jogasse há meses com Arrascaeta e Gerson. O gol que abriu o placar foi fruto desse entrosamento, com uma bonita troca de passes.

O italiano achou o uruguaio entre as linhas defensivas do Espérance. O camisa 10 abriu para o compatriota Varela na direita. O lateral cruzou buscando Luiz Araújo, que encostou para Arrascaeta, de novo, finalizar. Foi a credencial flamenguista no Mundial: um gol cosmopolita com cara de futebol brasileiro.

O que poderia ter sido melhor no Flamengo aconteceu dentro da área. Além do gol de Arrascaeta, houve duas chances claras, com Leo Ortiz e Gerson. Eram as chances de matar o jogo e fazer saldo, algo importante nas equilibradas disputas por uma vaga nas oitavas de final.

O Espérance chegou próximo da área flamenguista no começo da segunda etapa. Do outro lado, Pedro perdeu, já sem goleiro. Mais um sintoma de que a falta de efetividade deveria ser preocupação ao Flamengo.

O jogo dos flamenguistas deixou de ser unânime. Os tunisianos cresceram, mas careciam de chances claras. Belaili, pela esquerda, era quem encontrava espaços, principalmente nas costas de Varela.

As trocas de Filipe Luís não surtiam efeito. O Espérance conseguia se defender melhor, sem dar espaço para os flamenguistas se aproximarem do gol com passes. A tranquilidade veio novamente com participação de Jorginho, que passou para Luiz Araújo. O atacante, no bico da área, girou e bateu colocado para ampliar.

O gol murchou o time tunisiano, que demorou a recuperar vigor para pressionar o Flamengo. A presença do Espérance no campo de ataque abriu espaços para contra-ataques flamenguistas, mas foi a alternativa que restou à equipe diante da desvantagem.

O Flamengo tem pela frente, na segunda rodada, o adversário mais difícil do grupo. O time carioca encara o Chelsea, na sexta-feira, às 15h (de Brasília), novamente no Lincoln Financial Field. O Espérance joga no mesmo dia contra o LA FC, mas às 19h, no Geodis Park, em Nashville, no Tennessee.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 ESPÉRANCE

FLAMENGO - Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho (Allan) e Arrascaeta (Michael); Gerson (Gonzalo Plata), Luiz Araújo (Éverton Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

ESPERÁNCE - Ben Said; Ben Ali (Bouchniba), Tougai, Meriah e Ben Hamida; Guenichi (Derbali), Ogbelu, Belaili, Jebali (Mokwana) e Yan Sasse (Konaté); Rodrigo Rodrigues (Jabri). Técnico: Maher Kanzari.

GOLS - Arrascaeta, aos 17 minutos do primeiro tempo; Luiz Araújo, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Danny Makkelie (HOL).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Henrique (Flamengo) e Ben Ali, Belaili, Guenichi e Tougai (Espérance).

PÚBLICO - 25.797 presentes.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia.