Flamengo se reapresenta e começa preparação para enfrentar o Chelsea

O Flamengo se reapresentou na tarde desta terça-feira após vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, da Tunísia, e deu início à preparação para o duelo contra o Chelsea, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

A partida está marcada para ocorrer nesta sexta-feira, a partir das 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Espérance seguiram o cronograma de atividades regenerativas na academia e estiveram no gramado para apenas acompanhar os demais jogadores treinarem.

Para o duelo contra a equipe inglesa, o técnico Filipe Luís deseja contar com o meio-campista Nicolás de La Cruz e o lateral esquerdo Alex Sandro. Ambos não estiveram presentes na partida desta segunda-feira.

Com o resultado, o Flamengo assumiu a liderança do Grupo D, com três pontos conquistados, empatado com o Chelsea. O Los Angeles FC fica na terceira colocação, enquanto o Espérance é o lanterna da chave.