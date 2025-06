Flamengo pode sonhar com liderança do grupo após vitória? Colunistas opinam

A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Espérance (TUN), na estreia do Mundial, é animadora para fazer a equipe pensar na liderança do grupo D? No Fim de Papo, Alicia Klein e Juca Kfouri debateram o tema.

No outro jogo da chave, o Chelsea (ING) venceu o LAFC (EUA) também por 2 a 0. Brasileiros e ingleses se enfrentam na próxima sexta (20), às 15h (de Brasília), na segunda rodada.

Alicia: Flamengo pode escapar do Bayern

Um grupo que pode se tornar bem interessante. O jogo entre Chelsea e LAFC deixou pouca margem para um grande favorito. O Chelsea demonstrou superioridade, mas não foi tão convincente.

O Flamengo começou dominando muito o Espérance, que deu, no segundo tempo, uma mostra de que podia incomodar e logo saiu o segundo gol e veio uma vitória tranquila. O Flamengo tem chances de escapar do Bayern. Dá para sonhar.

Alicia Klein

Juca: Não será surpresa se o Flamengo vencer o Chelsea

Estou curioso para ver o que será de Flamengo e Chelsea. O Chelsea tem favoritismo, mas nem a vitória do Chelsea sobre o Los Angeles foi animadora e nem a vitória do Flamengo sobre o Espérance foi animadora - os dois entraram para não perder.

Não tinham pretensão maior de fustigar o adversário. [...] Eu diria que, tanto o Chelsea, que perdeu muitos gols, quanto o Flamengo, que jogou no 'modo preguiça' guardaram as armas para esse jogo. [...] Não será surpresa se o Flamengo ganhar do Chelsea.

Juca Kfouri

