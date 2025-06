Flamengo ganha do Espérance na estreia e lidera grupo no Mundial

O Flamengo começou a Copa do Mundo de Clubes com vitória. Os rubro-negros fizeram 2 a 0 no Espérance-TUN, nesta segunda-feira, na Filadélfia, no Lincoln Financial Field. Com o resultado, os cariocas chegaram a três pontos e igualaram o Chelsea na liderança do grupo D. Os tunisianos ficam sem ponto, ao lado do Los Angeles FC.

O Flamengo abriu o placar no primeiro tempo, com Arrascaeta. Os rubro-negros decretaram a vitória na etapa final, com Luiz Araújo.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o confronto contra o Chelsea, nesta sexta-feira, novamente na Filadélfia. Já o Espérance encara o Los Angeles FC, no mesmo dia, em Nashville.

FIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMM

DE

JOGOOOOOOOOOO VITÓRIA DO MENGÃO NA ESTREIA DA COPA DO MUNDO DE CLUBES!!!!!!!!!!!!! GOLS DE LUIZ ARAÚJO E ARRASCAETA, O JOGADOR SUPERIOR DA PARTIDA#FIMDEJOGO #TakeItToTheWorld #FIFACWC pic.twitter.com/M4O8M89446 ? Flamengo (@Flamengo) June 17, 2025

O jogo

O Flamengo começou a partida pressionando o Espérance. No entanto, os rubro-negros nã conseguiam criar boas chances no ataque, Só que na primeira chegada com qualidade, os cariocas abriram o placar, aos 16 minutos. Após cruzamento, Luiz Araújo escorou para Arrascaeta mandar para a rede.

Logo após o gol, os flamenguistas quase marcaram o segundo. Gerson recebeu passe na área e chutou em cima do goleiro Ben Said.

Com o passar do tempo, o jogo caiu de rendimento. O Flamengo diminuiu o ritmo e chegou pouco ao ataque. Mesmo assim, os rubro-negros controlavam o duelo e pouco eram incomodados pelo Espérance. O panorama seguiu o mesmo nos minutos finais. Assim, os cariocas mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com uma postura mais ofensiva. Os cariocas quase marcaram o segundo aos sete minutos. Pedro recebeu passe na área, mas pegou mal na bola. Com isso, Ben Said conseguiu fazer a defesa.

O Espérance tentava os avanços e conseguiu chegar com qualidade aos 17 minutos, em chute de Belaili. Em seguida, o mesmo meia finalizou para boa defesa de Rossi.

O Flamengo respondeu o susto em grande estilo, aos 24 minutos. Luiz Araújo recebeu passe na área e chutou colocado, sem chance para o goleiro.

O novo gol deu tranquilidade aos brasileiros, que voltaram a controlar a partida. O Flamengo passou a administrar o resultado para sair de campo com os três pontos na estreia do Super Mundial de Clubes.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-BRA 2 X 0 ESPÉRANCE-TUN

Local: Lincoln Financial Field, na Philadelphia (EUA)



Data: Segunda, 16 de junho de 2025



Horário: 22 horas (de Brasília)



Árbitro: Danny Makkelie (HOL)



Assistentes: Jan de Vries (HOL) e Hessel Steekstra (HOL)



Cartões amarelos: Bruno Henrique (Flamengo); Ben Ali, Guenichi, Tougai e Benaili (Espérance)

GOLS



FLAMENGO: Arrascaeta, aos 16min do primeiro tempo; Luiz Araújo, aos 24min do segundo tempo

FLAMENGO: Rossi: Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho (Allan), Gerson (Plata) e Arrascaeta (Michael); Luiz Araújo (Everton Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique)



Técnico: Filipe Luis

ESPÉRANCE: Ben Said; Ben Ali (Bouchniba), Tougai, Meriah e Ben Hamida; Ogbelu, Guenichi (Derbali), Benaili, Jebali (Mokwana) e Yan Sasse (Konaté); Rodrigo Rodrigues (Jabri)



Técnico: Maher Kanzari