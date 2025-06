Filipe Luís quer Flamengo 'marcador' contra o Chelsea: 'Defesa ganha campeonatos'

Um Flamengo 'marcador' e empenhado a não dar espaço para o Chelsea. É desta forma que o técnico Filipe Luis espera que seu time atue na sexta-feira na segunda rodada do Mundial de Clubes. O treinador desconhecia o fato de a equipe há estar sete jogos sem tomar gols.

"O próximo jogo vai exigir mais da nossa defesa. O Chelsea é um equipe muito boa. O ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos", disse o treinador rubro-negro em entrevista coletiva, após a vitória por 2 a 0 sobre o Espérance.

O técnico afirmou que o 'espírito' do time diante do Chelsea deverá ser o mesmo que foi apresentado contra o rival da Tunísia. "Pedro e Arrascaeta voltaram para defender e desta forma deixaram poucas oportunidades de gol para o adversário. Vamos precisar fazer isso na sexta-feira."

Autor do primeiro gol do Flamengo no Mundial, o uruguaio Arrascaeta disse estar pronto para uma decisão na sexta-feira. "Próximo jogo é uma final como foi hoje (segunda-feira). O Chelsea tem grandes jogadores e vai ser um grande jogo."

Tanto Filipe Luís como Arrascaeta elogiaram a estreia de Jorginho. "É um jogador muito inteligente e se adaptou rápido ao nosso esquema, após ver alguns vídeos", disse o treinador. "É fácil atuar com um jogador do nível dele", afirmou o uruguaio.

Jorginho preferiu retribuir os elogios. "Meu trabalho foi facilitado porque o time do Flamengo é bem armado e com grandes jogadores."