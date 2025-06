Flamengo: Filipe Luís explica opção tática e admite oscilação de Pedro

Filipe Luís explicou a opção tática para atuar com Varela titular em Flamengo x Espérance, jogo do Mundial de Clubes que acabou em 2 a 0 para os brasileiros. O técnico também admitiu a oscilação de Pedro e reforçou a dificuldade de o atacante retomar o ritmo diante de uma lesão que o afastou por sete meses.

O que ele falou

Varela virou titular? "Não, nada disso, foi uma escolha pura e unicamente pela característica do jogador que eu queria diante do nosso plano. O Wesley está muito bem e treinou bem, mas achei que fosse um jogo para o Varela tanto pela qualidade e característica do número 11 deles quanto pela forma que queria que o time atacasse. O Varela encaixava neste perfil."

Defesa sem ser vazada. "Isso demonstra bastante a qualidade defensiva dos jogadores, que vivem um grande momento. É um esforço coletivo de todos defenderem. O Pedro e o Arrascaeta voltaram até a linha da área para defender. Isso se traduz em dar poucas oportunidades de gol ao adversário. É o caminho. Para mim, o ataque ganha jogos, mas defesas ganham campeonatos. Temos que insistir nesta linha. O próximo jogo nos vai exigir muito mais neste sentido."

Pedro tenta sair da marcação em Flamengo x Espérance, confronto do Mundial Imagem: FRANCK FIFE / AFP

Desempenho de Pedro. "No refino com bola, todo jogador oscila. É um jogador que, mais cedo ou mais tarde, vai voltar a ter sua plena forma. Ele sempre que tem jogado tem feito os movimentos que a equipe precisa. Conforme o tempo passar, ele vai pegar mais ritmo porque nunca é fácil voltar de uma lesão de sete meses. É uma coisa natural. Só depende dele ter esses minutos tanto em treinos quanto em jogos para voltar a ser o Pedro que conhecemos."

Jorginho em campo. "Ele vem de um final de temporada cheia e não jogou tanto no Arsenal. Ele teve só duas semanas de férias e ficou treinando no período. Fisicamente, ele chegou no mesmo nível dos outros jogadores. Foi um jogo muito completo para um cara que não vinha jogando. Acabei tirando ele para não correr riscos, ele tem muito a evoluir dentro do próprio modelo que temos."

Tempo de treino. "Analiso o adversário pela maneira com que imagino que eles venham para o jogo. Coloco jogadores que acredito serem os melhores para vencer. Acreditava ser um jogo bom para o Pedro pelas chances na área e por saídas, já que os zagueiros deles não acompanhavam muito. E isso com todos os outros. Cada um tem uma função específica para desempenhar em função do que o adversário deixará de espaço."

Europeus no Mundial. "Os europeus têm uma qualidade imensa e sabemos disso. Não todos os melhores europeus estão aqui, mas os que estão têm um nível muito bom. Contra o Chelsea, já estudaremos e veremos como preparar o jogo, mas sem dúvida, sabendo da qualidade do adversário — e eles também vão estudar."