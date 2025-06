Fifa gastou R$ 275 milhões para encher estádios no Mundial, diz site

A Fifa já desembolsou mais de 50 milhões de dólares (aproximadamente R$ 275 milhões) para promover o Mundial de Clubes, um valor acima do que estava previsto pelos organizadores do torneio inicialmente. A informação é do 'The Athletic', o site de esportes do jornal norte-americano 'The New York Times'.

O que aconteceu

Boa parte do investimento em marketing da Fifa foi direcionada, globalmente, às redes sociais. Ainda de acordo com o periódico dos EUA, muitos influencers foram acionados para promover o torneio, buscando atingir o público que não está acostumado a ir aos estádios, mas que gosta de futebol.

Nos Estados Unidos, a Fifa usou algumas estratégias específicas. Um jornalista especializado em baseball, por exemplo, foi contratado para explicar 'soccer' aos conterrâneos, enquanto placas de publicidade foram posicionadas em estradas próximas a grandes cidades.

Para encher os estádios, a Fifa também tem adotado campanhas de desconto nos Estados Unidos. Aos alunos de uma das maiores instituições de ensino superior dos EUA, o Miami Dade College, por exemplo, os ingressos para o jogo de abertura foram oferecidos por menos da metade (20 dólares ou R$ 109) do valor cheio (55 dólares ou R$ 300).

As táticas da Fifa funcionaram em parte até o momento. O jogo de abertura teve um ótimo público: 60.927 pessoas em um estádio com capacidade de 65 mil. PSG x Atlético de Madri (80.619 pessoas) e Bayern x Auckland (21.152 pessoas em um estádio com capacidade de 26 mil) também foram sucessos de audiência.

Alguns jogos envolvendo brasileiros estão entre os fracassos de público até agora. Palmeiras x Porto, por exemplo teve um público de 46.275 pessoas, com muitos assentos vazios para o MetLife Stadium, que tem capacidade de 82.500 lugares. O mesmo se viu em Botafogo x Seattle Sounders, que contou com 30.151 espectadores no Lumen Field, que tem capacidade para mais de 65 mil pessoas.