Fifa é criticada por falta de mensagens antirracistas no Mundial

A Fifa não está exibindo vídeos, mensagens ou peças publicitárias com mensagens explícitas antirracismo ou contra a discriminação no Mundial de Clubes. De acordo com o jornal norte-americano 'The Athletic', o material chegou a ser produzido.

O que aconteceu

A ausência de mensagens da Fifa vai na contramão do que tem sido feito nas últimas competições globais organizadas pela entidade. Nas Copas do Mundo masculina e feminina, em 2022 e 2023, respectivamente, as mensagens contra a discriminação foram exibidas em vários meios.

Outra mudança que tem sido alvo de críticas é a falta de orientação aos torcedores em relação ao protocolo antirracismo nas partidas.

Em vez de mensagens específicas, como 'não ao racismo' e 'não à discriminação, os organizadores optaram por uma mensagem genérica no torneio sediado nos EUA. O slogan é 'Football unites the World' (o futebol une o mundo).

A falta de posicionamento da Fifa é alvo de críticas de diversas organizações pelo mundo, como a HRSA (Aliança pelos Direitos Humanos no Futebol, em português), a Fare network (Inlusão social e anti-discriminação no Futebol, em português), e a Kick it out (Mande isso embora, em tradução livre).

Esperamos que a ausência de mensagens não seja um precursor para o mesmo padrão na Copa do Mundo, no ano que vem. A Fifa é uma organização global que deveria ser consistentes com os valores, independente do país em que organiza uma competição. Se a Fifa mandou uma mensagem forte na Rússia, no Qatar e na Nova Zelândia e Austrália, então deveria fazer o mesmo nos EUA. Isso é um problema no futebol, independente da administração que governa o país-sede .

Evan Whitfield, presidente da HRSA (Aliança pelos Direitos Humanos no Futebol)

Ao jornal americano, a Fifa não respondeu se as mudanças têm a ver com um possível alinhamento ao governo americano. Recentemente, Donald Trump anunciou o fim dos programas de incentivo à diversidade, equidade e inclusão (DEI, na sigla original).