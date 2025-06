Thiago Silva 'ex-estrela' e 'porrada' em campo: as frases do dia no Mundial

Renato Gaúcho, Borussia Dortmund e Di María soltaram algumas das melhores frases de ontem no Mundial de Clubes.

Thiago Silva 'ex-estrela'

O Borussia Dortmund chamou o zagueiro Thiago Silva de "ex-estrela mundial", durante apresentação da equipe do Fluminense nos canais oficiais do clube alemão.

Ao lado do ex-estrela mundial Thiago Silva, há um rosto familiar da Bundesliga no elenco do Fluminense: Renato Augusto. [...] No verão de 2008, aos 20 anos, mudou-se para a Europa e assinou com o Bayer Leverkusen. Estreou na Bundesliga - como não poderia deixar de ser - contra o Borussia Dortmund.

A equipe alemã ainda errou o número de títulos estaduais do Fluminense, colocando 22 no lugar dos 33 conquistados pelo Tricolor, além de incluir um título da Copa Sul-Americana na prateleira, taça nunca levantada pelos brasileiros.

Palmeiras amassou o Porto? Lateral nega

O lateral-direito João Mário, da equipe portuguesa, disse que o empate com o Palmeiras não foi um "amasso" pelo lado brasileiro. O atleta disse que o elenco está focado no próximo confronto, contra o Inter Miami.

Não sei que jogo é que eles viram. Amasso não foi. Era importante ganhar o primeiro jogo, não conseguimos, mas estamos todos empatados no grupo. Temos de pensar no próximo jogo e queremos dar uma boa resposta contra o Inter Miami. João Mário

Di María queria amarelos por 'porradas'

A estrela do Benfica disse que o árbitro mexicano César Ramos permitiu muitas "porradas" no empate contra o Boca Juniors.

Tentamos vencer a partida no final, não conseguimos, mas bem, acho que o árbitro também permitiu muitas porradas, se tivesse dado um cartão amarelo no começo, a partida teria sido um pouco melhor, mas foi uma partida disputada. Di María, ao DAZN

O confronto somou 21 faltas cometidas, sendo 13 pelo lado argentino e oito pelos portugueses. Além das infrações, o árbitro mostrou cartão amarelo em duas oportunidades para cada lado, além de dois expulsos pelo lado do Boca (Herrera, já no banco, e Figal) e um pelo Benfica (Belotti).

Fluminense 'desconhecido'?

O treinador do Tricolor carioca falou que o Fluminense ser desconhecido pelo Borussia Dortmund pode servir como vantagem no embate desta terça-feira.

A gente estudou bastante nosso adversário, sabe exatamente da maneira que eles gostam de jogar, que vão jogar, não vai fugir muito daquilo que nós estudamos deles. Talvez uma vantagem que a gente tem sobre eles, que eles não conhecem muito os nossos jogadores, a nossa equipe e de repente por isso a gente pode surpreender. Renato Gaúcho

O confronto acontece às 13h (de Brasília), enquanto Sundowns (África do Sul) e Ulsan HD (Coreia do Sul) se enfrentam às 16h, pelo outro embate do grupo F.

Técnico do Boca não vai dormir

O treinador Miguel Russo, do Boca Juniors, afirmou que ficaria acordado ao longo da madrugada de terça-feira para analisar o empate com o Benfica. Ele afirmou que e só dormiria às 5h.