Ex-UFC Ben Askren pode precisar de transplante de pulmão

O ex-lutador do UFC, Ben Askren, de 40 anos, segue hospitalizado em estado grave em Wisconsin após ser diagnosticado com um caso súbito e severo de pneumonia. A informação foi divulgada por sua esposa, Amy Askren, em publicações recentes nas redes sociais.

Segundo Amy, em postagem feita no 'Facebook', o ex-campeão do Bellator e do ONE Championship está sedado, sob ventilação mecânica e conectado a uma máquina de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), um recurso utilizado quando pulmões ou coração não conseguem funcionar adequadamente por conta própria. Ela explicou que o quadro clínico permanece instável e que os médicos já iniciaram o processo de avaliação para um possível transplante pulmonar.

A companheira do ex-atleta afirmou que decidiu se manifestar publicamente após ser procurada por veículos de imprensa. Ela também agradeceu o apoio vindo da comunidade esportiva e de fãs ao redor do mundo desde que a notícia veio à tona.

Trajetória recente

Askren encerrou sua trajetória no MMA em 2019, após uma breve passagem pelo UFC. Em 2021, voltou aos holofotes ao protagonizar uma luta de boxe contra Jake Paul. Fora dos ringues, tem se dedicado ao ensino do wrestling em sua academia, localizada em Wisconsin, além de ter se envolvido recentemente com o projeto Real American Freestyle, idealizado por Hulk Hogan.

Leia a íntegra da publicação

"Não compartilhei nenhuma atualização porque Ben tem estado em uma situação de incerteza há um tempo, e eu esperava que ele acordasse para decidir o que queria compartilhar. Algumas pessoas da mídia me procuraram dizendo que iriam divulgar uma atualização, e eu prefiro que isso venha de mim.

Ben ainda está em ventilação mecânica e com ECMO para apoiá-lo enquanto se recupera. Há dias bons e ruins, mas nos bons dias, conseguiram reduzir a sedação o suficiente para que ele abrisse os olhos e apertasse as mãos. O corpo dele ainda não aguenta ficar muito tempo sem sedação. Continuo orando por um milagre com os pulmões atuais, mas eles já iniciaram o processo de avaliação para transplante de pulmão.

Por favor, orem pela cura contínua dele e, se o transplante for a solução, que ele consiga entrar na lista rapidamente e com facilidade. Sei que transplantes são uma bênção e fico emocionada só de pensar na possibilidade de ele receber um presente como esse. Ninguém cuidaria melhor desse presente do que o Ben.

Obrigada por cada mensagem e por todo o apoio. Apesar dessa situação terrível, me sinto muito abençoada pela comunidade que nos cerca. Abracem seus entes queridos hoje e certifiquem-se de estarem preparados para situações como esta. Ben é o cara mais saudável que conheço e nunca poderia esperar por isso".

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok