Estreias deixam grupo A embolado, e Palmeiras só depende de si para avançar às oitavas do Mundial

O Palmeiras estreou na Copa do Mundo de Clubes com um empate por 0 a 0 contra o Porto, no MetLife Stadium. Em termos de classificação, o resultado não foi ruim, uma vez que os outros integrantes do Grupo A, Al-Ahly e Inter Miami, também somaram apenas um ponto na primeira rodada com outro placar sem gols, no Hard Rock Stadium.

Ao fim da primeira rodada, a classificação do Grupo A ficou da seguinte forma: Al-Ahly em primeiro lugar, Porto em segundo, Palmeiras em terceiro e Inter Miami em quarto. O critério de desempate que estabeleceu essa estrutura na chave foi o de cartões amarelos.

Sendo assim, no momento, o Verdão está fora da zona de classificação às oitavas de final. Avançam ao mata-mata as duas melhores equipes de cada grupo. Mas, para avançar de fase, o Verdão ainda só depende de si. A equipe ainda tem duelos marcados contra Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA).

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, contra o time egípcio, a partir das 13 horas (de Brasília), novamente no MetLife Stadium. próximo compromisso do Maior Campeão do Brasil será diante do Al Ahly-EGI, na quinta-feira (19), às 13h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025.

No mesmo dia, Porto e Inter Miami se enfrentam a partir das 16 horas, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Sendo assim, se o Verdão vencer seu compromisso, pode torcer por um tropeço dos adversários para encaminhar a classificação.

Logo após o jogo em Nova Jersey, o Palmeiras retornou a Greensboro, na Carolina do Norte, onde está sua base de treinamentos. A equipe se reapresentou na tarde de segunda-feira e faz três sessões de treino de olho no Al-Ahly.