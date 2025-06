Estreante, Jorginho vibra com vitória do Flamengo no Mundial

Flamengo estreou bem na Copa do Mundo de Clubes. Nesta segunda-feira, os rubro-negros bateram o Espérance, da Turquia, pelo Grupo D, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, por 2 a 0. A partida marcou a estreia do volante Jorginho, que foi titular e vibrou com o resultado positivo.

"Me sinto ótimo. Fizemos um ótimo jogo. Gostamos muito da partida, com o apoio da partida. O mais importante foi a vitória e controlamos o jogo. Superamos o nervosismo e conquistamos o resultado", disse.

Jorginho avaliou seu desempenho mesmo com o pouco entrosamento com os companheiros. "Temos grandes jogadores aqui. Conseguimos nos entender rapidamente. Vamos continuar a trabalhar para melhorar, declarou.

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), quando encara o Chelsea, em confronto direto pela liderança da chave, novamente na Filadélfia, no Lincoln Financial Field.