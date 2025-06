Estádio do Botafogo no Mundial tem escassez de água e vítimas de insolação

O Rose Bowl, estádio do Mundial de Clubes sediado na Califórnia e palco dos próximos jogos do Botafogo na fase de grupos, enfrentou problemas com os torcedores no último domingo devido ao calor durante a partida entre Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. A dificuldade de acesso à água e casos de insolação, causados pelas temperaturas elevadas, prejudicaram a experiência do público presente.

O jornal The Guardian trouxe relatos de torcedores que enfrentaram diversos problemas durante o jogo, realizado à tarde. Os termômetros marcaram 31?°C durante a partida, mas o estádio não possui áreas cobertas nos assentos e seu entorno é completamente asfaltado, o que aumentou a sensação térmica.

"Não havia como simplesmente comprar água. Você podia ir a um estande que vendesse apenas cerveja, mas não havia pontos específicos de venda de água nem estações extras. Havia filas longas em todos os vendedores e até nos bebedouros", disse um torcedor ao jornal inglês.

Em uma postagem no Instagram do Rose Bowl, usuários relataram suas experiências na partida e criticaram a organização.

"Experiência perigosa. Não deveria ser surpresa que a temperatura estaria em 32?°C e que haveria 90 mil pessoas. Fila de 45 minutos em todos os vendedores para conseguir água. Filas tão longas que criaram um bloqueio entre os setores 13 e 20 antes e durante o intervalo. Até os bombeiros de Pasadena tiveram dificuldade para socorrer vítimas de insolação. Já fui a jogos no mundo todo e nunca me senti tão insegura. Fomos embora no intervalo", afirmou uma usuária.

Regras para entrada de água

No site oficial do Rose Bowl, é informada a permissão para entrada de garrafas descartáveis de água, desde que estejam vazias ou lacradas. A Fifa possui seu próprio código de conduta para a Copa do Mundo de Clubes, que permite apenas garrafas plásticas reutilizáveis, transparentes e vazias, com até um litro. A entidade não se pronunciou.

O Rose Bowl normalmente recebe os jogos de futebol americano universitário de UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles) e partidas decisivas da modalidade. Em eventos internacionais, o estádio é um dos principais do estado, tendo sido o palco do tetracampeonato brasileiro na Copa do Mundo de 1994, inclusive.

O Botafogo jogará duas vezes no Rose Bowl. A próxima partida será nesta quinta-feira, às 22h (de Brasília), contra o PSG, e o confronto com o Atlético de Madrid será na próxima segunda-feira, às 16h. No horário local, o primeiro jogo ocorrerá às 18h e o segundo, às 12h, podendo ser impactado pelo calor.