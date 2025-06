Esposa revela tatuagem com o nome de Endrick: 'Meio louca, mas fiz'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Gabriely Miranda, esposa de Endrick, revelou ter feito uma tatuagem com o nome do jogador do Real Madrid (ESP) antes mesmo deles trocarem alianças.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela mostrou o desenho em dos dedos da mão esquerda, enquanto falava sobre as tatuagens que tem pelo corpo.

Tenho o nome do meu marido no meu dedo. Fiz enquanto namorávamos ainda, meio louca, né? Mas fiz. Eu ia fazer só um "E", que aí... Deus me livre que acontecesse alguma coisa, éramos namorados ainda, eu fazia nos outros dedos o D, U, S... Deus, sabe? Mas ficou "Endrick" no fim

Esposa de Endrick mostra tatuagem com o nome do jogador Imagem: Reprodução

A ex-estudante de nutrição disse ter, ao todo, 18 tatuagens. A maioria ocupa o lado direito do corpo, já que, como modelo, ela expõe mais o lado esquerdo — a exceção ficou para um desenho feito no pé esquerdo, e que o original ganhou novos traços.

O irmão de Gabriely é tatuador e responsável por boa parte dos desenhos.

Endrick e Gabriely estão juntos desde outubro de 2023, e se casaram em setembro do ano passado,