Escalação do Fluminense: veja o time que enfrentará o Borussia Dortmund

O Fluminense confirmou a escalação que usará nesta terça-feira diante do Borussia Dortmund, da Alemanha, na estreia do Mundial de Clubes.

O técnico Renato Gaúcho divulgou a equipe com a presença de Canobbio, que passou por uma cirurgia no mês passado em função de um problema na face.

No banco de reservas do Fluminense, o treinador contará com diversos atletas experientes, como Keno, Cano e Ganso, que não vinham em ritmo ideal.

Veja a escalação do Fluminense: