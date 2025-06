Entenda como Paulinho pode ajudar o Palmeiras no Mundial mesmo com minutagem dosada

O atacante Paulinho tem recebido cuidados especiais no Palmeiras. O camisa 10 recuperou-se recentemente de uma cirurgia na perna direita e, mesmo que tenha sido liberado pelo Departamento Médico, convive com algumas dores no local após os jogos. Antes de viajar aos Estados Unidos, ele vinha cumprindo cronograma individualizado e controle de carga.

No empate sem gols contra o Porto, Paulinho começou no banco de reservas e foi acionado aos 19 minutos do segundo tempo, para entrar na vaga de Felipe Anderson. Ele atuou mais pelo lado esquerdo, com liberdade para cair pelo meio, como pediu Abel.

"O Abel tem me utilizado mais pela esquerda, me dando liberdade de cair por dentro. Me sinto confortável. Quero estar mais próximo do gol possível para usar minhas características de matar espaço e produzir para o time. Mas com muitos jogadores qualificados no elenco é difícil por as peças nos lugares certos. Tentei produzir o máximo, ajudar o Piquerez e depois o Veiga para buscar o gol", disse à CazéTV.

Paulinho passou por cirurgia em dezembro para corrigir uma fratura por estresse na tíbia da perna direita. Ele chegou ao Verdão em recuperação e só estreou em abril. Desde então, ele fez 12 jogos, apenas um como titular, marcou um gol e deu duas assistências.

"Toda vez que tenho a oportunidade e o Abel me dá confiança, tento produzir com jogadas para frente, com jogadas que possam resultar em gol, seja para eu fazer ou outro jogador. Estou voltando de grave lesão, que não é comum no futebol, uma fratura por estresse. Ainda incomoda quando aumenta a intensidade e sinto um pouco de dor no pós. Isso ainda está sendo difícil, mas estamos controlando e estou tentando produzir para o Palmeiras nos minutos que tenho", revelou.

Depois do empate contra o Porto, Paulinho não foi ao gramado como os demais jogadores que começaram a partida no banco de reservas. Ele ficou no hotel, cumpriu cronograma individualizado de controle de carga, e realizou trabalho de recovery sob cuidados dos fisioterapeutas e demais profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Paulinho espera aproveitar mesmo os minutos dosados para tentar ajudar a equipe na Copa do Mundo de Clubes. Ele deve seguir à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Al-Ahly, pela segunda rodada. A bola rola nesta quinta-feira, às 13 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.