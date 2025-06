Empresário explica que pagamento sobre jogador da base do Corinthians foi acordo feito com o Água Santa

Em reunião com Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, há uma semana, o empresário Igor Zveibrucker revelou ter assumido o pagamento de R$ 3,5 milhões em negociação que envolveu o meio-campista Luiz Eduardo, promessa do Água Santa que se transferiu para o Timão em abril de 2024. A informação foi publicada nesta terça-feira, com exclusividade, pela Gazeta Esportiva.

Procurado pela reportagem, Flávio Portella, sócio de Bruno Balsimelli, dono da Unique Sports & Marketing, agência responsável por gerenciar a carreira de Luiz Eduardo, deu detalhes da operação, confirmou o investimento feito por Igor e pontuou que o Corinthians não teve participação no acordo.

"O Luiz Eduardo chamou a atenção do pessoal do Corinthians, o Ramón (Díaz) gostava do menino e o Igor comentou sobre a possibilidade da gente agenciar o garoto", comentou Portella.

"No início, o Corinthians tentou fazer o negócio pegando 70% e deixando 30% ao Água Santa, mas eles não toparam, o Água Santa via o Luiz Eduardo como a grande promessa do clube. Por isso, acabou acontecendo com 50% para cada lado".

"O jogador foi para o Corinthians em abril. Nós assumimos a procuração em dezembro. Não tivemos nenhuma relação com a ida dele para o Corinthians e também não fizemos nenhum negócio com o Corinthians".

Segundo o relato de Igor Zveibrucker a Armando Mendonça, houve muita pressão para que ele, Igor, colaborasse nesta transação, pois os dirigentes corintianos estariam receosos com as consequências de um não cumprimento do acordo, principalmente sobre Marcos Boccatto.

Boccatto é presidente de honra do Água Santa e, na gestão Augusto Melo, era remunerado pelo cargo de Superintendente de Novos Negócios.

Luiz Eduardo, atleta do Corinthians

Igor Zveibrucker disse a Armando que aceitou ajudar, mas, que congelou os pagamentos após ter recebido a informação de que Boccatto poderia estar recebendo parte do valor. Ficaram R$ 750 mil pendentes. Segundo Igor, Boccatto, inclusive, estaria pressionando ele a fazer este último repasse, algo que também deixou o empresário receoso.

"Houve este acordo de R$ 3,5 milhões, mas isso foi diretamente com o Água Santa. Nós negociamos tudo diretamente com o Água Santa. Compramos a procuração do Luiz Eduardo, assumimos a carreira do jogador e adquirimos uma parte do Água Santa sobre uma eventual futura venda. Ou seja, se o Luiz Eduardo estourar e for vendido, 50% do valor vai para o Corinthians e 50% para o Água Santa, e nós receberemos uma parte destes 50% do Água Santa, se eu não me engano, 20%", explicou Flávio Portella.

"O Igor é um parceiro nosso, um investidor, nós fazemos negócios juntos, ora a gente investindo, ora ele investindo. Nesta negociação, ele entrou como parceiro investidor e a nossa agência ficou com a procuração", concluiu.

À Gazeta, Claudinei Alves, Valmir Costa, Marcos Boccatto e Augusto Melo, ex-dirigentes do Corinthians, além do próprio clube, em nota, afirmaram não ter qualquer informação ou ciência sobre pagamentos feitos por Igor Zveibrucker neste caso.

Inicialmente, Igor Zveibrucker preferiu não se manifestar sobre as questões abordadas durante a reunião dele com Armando Mendonça, mas, após a publicação da matéria, entrou em contato com a reportagem e enviou a seguinte nota:

"Primeiramente, é importante deixar claro que sou um investidor do futebol, tenho empresas no ramo, participo como intermediador de muitas situações, faço tudo de maneira transparente, correta, dentro das regras e da Lei. Não há nada que me desabone ou que possam falar de mim durante todos estes anos. Atualmente, no Corinthians, sou credor devido a um valor que emprestei ao clube em um momento de necessidade da instituição, e espero receber de maneira tranquila, dentro das conformidades. Em nenhuma das minhas participações no clube até aqui eu obtive lucro financeiro ou qualquer vantagem indevida. Respeito muito o Corinthians, assim como todos os clubes, e espero manter um bom relacionamento para eventuais novas oportunidades de negócios, desde que sejam vantajosos para todas as partes e transparentes, como em tudo que faço".