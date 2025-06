Em fim de contrato com o Santos, Neymar diz que ficou "perto" de jogar Mundial pelo Fluminense

O meia-atacante Neymar admitiu nesta terça-feira, durante participação em um jogo festivo na Vila Belmiro, que ficou "bem perto" de se transferir ao Fluminense para disputar o Mundial de Clubes da Fifa. O contrato do jogador com o Santos é válido somente até 30 de junho.

No intervalo da partida amistosa, que reuniu personalidades do esporte, da música e do entretenimento, Neymar admitiu o convite do clube carioca, mas afirmou que preferiu "ficar para treinar mais", apesar de garantir que já está 100% fisicamente. Ele não falou sobre a possível renovação com o Peixe.

"Estou bem fisicamente. Tive conversas para jogar o Mundial, ficou bem perto de acontecer com o Fluminense, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. Eu já estou 100%, mas preciso estar melhor ainda para voltar bem", disse o atleta em entrevista ao Flow, que transmitiu o evento.

Neymar driblou os jornalistas na chegada à Vila Belmiro e não concedeu entrevistas. Havia expectativa que ele respondesse se iria ou não ampliar seu vínculo com o Santos.

O evento foi restrito a torcedores e só contou com a presença de convidados e da imprensa. Todo o faturamento será revertido ao Instituto Neymar Jr, iniciativa do jogador que auxiliar crianças carentes na Praia Grande, em parceria com a Loovi, empresa de seguros automotivos que patrocina Neymar e o Santos.

O jogo seria disputado na semana passada, mas foi adiado em razão do diagnóstico positivo de Neymar para covid-19. No momento, o craque está de férias e, caso amplie seu compromisso com o Peixe, se reapresenta com o restante do elenco no próximo dia 27.

A Gazeta Esportiva apurou que a renovação, apesar de ainda não estar assinada, está próxima de ser concretizada.