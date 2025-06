Em casa, Corinthians é derrotado pelo RB Bragantino pelo Brasileirão sub-20

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians foi derrotado pelo RB Bragantino por 3 a 0, na Fazendinha, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Os gols do jogo foram marcados por Davi Gomes (duas vezes) e Gabriel Lopes.

Atuando em casa, o Timãozinho foi ao intervalo perdendo por dois gols de diferença e não conseguiu reagir no segundo tempo. Com a derrota, o Corinthians permanece com 17 pontos, na 14ª colocação da competição. O Bragantino é o líder do torneio, com 29 pontos.

O Corinthians sub-20 volta a campo neste sábado (21), quando recebe o São Bento, às 15h (de Brasília), pelo Campeonato Paulista da categoria. Por sua vez, o Bragantino joga no mesmo dia e horário contra o São João de Araras, também pelo estadual.

Os gols do jogo

Aos 19 minutos de jogo, Davi Gomes abriu o placar ao Massa Bruta. Depois, aos 38, Gabriel Lopes ampliou e o Bragantino foi ao intervalo na liderança do placar.

Na segunda etapa, aos 11 minutos, Davi Gomes voltou a aparecer e marcou o terceiro do Bragantino, dando números finais ao confronto no Parque São Jorge.