Atacante do River deixa estádio de cadeira de rodas após vitória; veja

O atacante Sebastián Driussi, do River Plate, deixou o Estádio Lumen Field, em Seattle, de cadeira de rodas após a vitória argentina sobre o Urawa Reds, jogo do Grupo E do Mundial ocorrido hoje.

O que aconteceu

O jogador se machucou ao marcar o 2º gol de sua equipe — ele aproveitou um recuo errado de cabeça do zagueiro Hoibraten, se antecipou ao goleiro e marcou.

No momento do gol, Driussi sentiu fortes dores no tornozelo ao cair no gramado. O atacante sequer conseguiu comemorar e, imediatamente, pediu atendimento médico.

Ele acabou substituído por Miguel Borja e não acompanhou a equipe marcar mais uma vez antes de ser vazada e fechar o duelo em 3 a 1.

Na saída do estádio, Driussi foi visto de chinelo em uma cadeira de rodas. As imagens foram transmitidas pela DSports, emissora argentina.

Assista ao momento