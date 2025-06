De férias no Brasil, Lamine Yamal surfa com Gabriel Medina

Nesta terça-feira, o craque do Barcelona, Lamine Yamal, surfou ao lado de Gabriel Medina em uma piscina de ondas em São Paulo. Em seu perfil no Instagram, o brasileiro tricampeão mundial e medalhista olímpico publicou uma foto com o astro de 17 anos e escreveu em espanhol: "O novo surfista na cidade. Craque."

Foto: Reprodução

Temporada histórica

Com apenas 17 anos, Yamal é um dos cotados para receber o prêmio de melhor jogador do mundo. Na última temporada pelo Barcelona, o atacante marcou 18 gols e deu 21 assistências em 55 jogos. Ele foi peça fundamental na tríplice coroa nacional conquistada pelo Barça: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

Além disso, antes mesmo de completar a maioridade, Yamal é campeão da Eurocopa 2024 com a Espanha, sendo escolhido o melhor jovem jogador da competição.