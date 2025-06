'Dá muito orgulho': Alicia e Milly exaltam brasileiros no Mundial

A primeira rodada dos times brasileiros no Mundial é motivo de orgulho para o país, analisaram Milly Lacombe e Alicia Klein, no UOL News.

As colunistas avaliaram que Palmeiras e Fluminense, apesar de não vencerem, apresentaram os melhores desempenhos, já que enfrentaram adversários mais tradicionais.

Alicia: Fluminense pode dar mais boas notícias

Palmeiras e Porto fizeram um jogo melhor. O Palmeiras enfrentou um adversário que parece ter se preparado mais - foi um jogo mais equilibrado -, mas o Fluminense foi a maior surpresa das estreias. Foi o melhor resultado por estar em um grupo um pouco menos difícil e ter um chaveamento melhor. É o clube que pode dar mais boas notícias ao torcedor.

Alicia Klein

Milly: Palmeiras e Fluminense mostraram tamanho do futebol brasileiro

Foram jogos muito bonitos [de Palmeiras e Fluminense]. Deu muito orgulho. A festa que a torcida do Palmeiras fez foi linda. A torcida cantou o jogo inteiro, foi notícia lá fora. É um momento também em que a gente pode entender quem é nesse contexto. [...] A Europa é um futebol que a gente considera melhor. Mas a gente vai lá, e Palmeiras e Fluminense mostram o nosso tamanho. Isso dá muito orgulho.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.