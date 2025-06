Crespo volta ao São Paulo para realizar sonho de ver Morumbis lotado

O técnico Hernán Crespo está de volta ao São Paulo para realizar um sonho declarado: ver o Morumbis lotado.

O que aconteceu

O argentino dirigiu o São Paulo em 2021 durante a pandemia da covid-19. Na época, os jogos eram realizados sem a presença do público.

Crespo nunca negou seu desejo de um dia voltar ao São Paulo e o sonho de ver o Morumbis lotado. Em entrevista à ESPN, o argentino chegou a dizer que jamais daria como encerrado seu capítulo no Tricolor.

Nunca vou falar que meu capítulo no São Paulo está encerrado. São Paulo ficou dentro do meu coração. Não sei o que a vida reserva, o que pode acontecer, se vou voltar ao Brasil em outro time. Eu não sei. Mas com certeza vou voltar a caminhar pelo Morumbi. Não sei em qual situações, se como treinador ou como fã no meio da torcida. Mas tenho dentro de mim um sonho que é poder estar ali e ver o Morumbi lotado.

Crespo dirigiu o São Paulo entre fevereiro e outubro de 2021. Ele conquistou o Campeonato Paulista e tirou o São Paulo da fila no torneio.

O argentino foi demitido pelos resultados ruins no Brasileirão, mas também pela sombra do ídolo Rogério Ceni. O ex-goleiro havia deixado o Flamengo e estava livre no mercado.

O São Paulo ainda não anunciou oficialmente a chegada de Crespo, mas já acertou com o treinador, que terá contrato até dezembro de 2026 com o clube.