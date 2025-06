Corinthians goleia Atlético-GO e assume a vice-liderança do Brasileiro sub-17

O Corinthians goleou o Atlético-GO por 5 a 1 nesta terça-feira, pela sexta rodada do Brasileiro sub-17. Gui Bom, Guilherme Amorim (2), Ronaldo Henrique e Kauê Furquim marcaram para o Timão no Estádio Antônio Accioly. Wesley descontou para o time da casa.

Com o triunfo, a equipe paulista salta para a segunda posição na tabela, com 11 pontos. Por outro lado, os goianos permanecem como lanternas, com apenas um ponto.

Ambos os times voltam a campo pela próxima rodada do Brasileiro. O Corinthians terá o clássico diante do São Paulo na terça-feira, às 15h (de Brasília), na Fazendinha. Já o Atlético-GO encara o Juventude no Estádio Municipal Homero Soldatelli às 15h de quarta.

Os gols do jogo

Com 25 minutos da primeira etapa, o Timão abriu o placar. Lucca Caramico lançou para a área, onde Guilherme Amorim recebeu e tocou de cabeça para Gui Bom, que empurrou para o fundo das redes.

Apenas 10 minutos depois, Cristian dominou pela direita e tocou na entrada da área para Guilherme Amorim. O meia driblou o zagueiro Yago e finalizou, sem chances para o goleiro Eduardo Carvalho.

Após dois minutos do início do segundo tempo, Kauê Furquim realizou bela jogada pela lateral direita e cruzou rasteiro. A bola atravessou a área para Ronaldo Henrique bater de primeira e marcar o terceiro do Corinthians.

Aos nove minutos da etapa complementar, Cristian aproveitou a pressão corintiana, roubou a bola e tocou para Guilherme Amorim, que, cara com o goleiro rival, não desperdiçou.

O quinto gol da equipe veio dois minutos depois, quando Kauê Furquim dominou no meio da área e girou para bater de esquerda, na bochecha da meta adversária.

Já aos 30 minutos da segunda etapa, Nathan laçou para Wesley arrancar sozinho. O atacante driblou o goleiro Milani e anotou pelo Atlético-GO.