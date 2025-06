Conselho Deliberativo do Juventus aprova proposta de SAF

Com 70 votos a favor e 18 contra, o Conselho Deliberativo do Juventus aprovou na noite desta terça-feira a constituição da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do departamento de futebol. O projeto ainda precisa passar pela assembleia geral de sócios.

A proposta é do grupo liderado pela REAG Capital Holding. As empresas Almaviva e Total Player também estavam interessadas, mas, insatisfeitas com a condução do processo, decidiram não apresentar suas propostas formalmente e, como forma de protesto, apenas disponibilizaram um QR Code com os respectivos projetos.

As duas empresas chegaram a se unir em torno de uma proposta única nesta segunda-feira, mas o prazo para o envio foi oficialmente encerrado no dia 30 de abril de 2025. Assim, o projeto do grupo liderado pela REAG Capital Holding não enfrentou concorrência.

Proposta prevê investimento de R$ 500 milhões

Com um investimento previsto de R$500 milhões, o projeto da REAG Capital Holding tem como principal objetivo profissionalizar o futebol e recolocar o Juventus na elite do Campeonato Paulista até 2027. A ideia é criar uma nova estrutura administrativa exclusiva para o futebol e um centro de formação de atletas.

O estádio da Rua Javari seria reformado, com capacidade para 15 mil pessoas. O local contaria com dois restaurantes - um deles italiano -, hotel para os jogadores e um centro de fisioterapia integrado com spa e academia. Claudio Fiorito e Federico Pastorello, sócios da P&P Sport Management, atuarão na estruturação do projeto esportivo.