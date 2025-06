Conheça David Pastor, lateral direito que está na mira do Corinthians

O Corinthians tem interesse na contratação do lateral direito David Pastor. O jogador estava no Farense, clube rebaixado à Segunda Divisão de Portugal na última temporada.

David, de 25 anos, começou sua trajetória nas categorias de base do Elosport Capão Bonito. Antes de completar 20 anos, se transferiu ao Londrina, onde completou sua formação e iniciou sua carreira como profissional. Ao todo, foram sete jogos disputados pelo time principal do Tubarão.

Em 2020, o atleta foi negociado para a Ferroviária. Pela Locomotiva, realizou 17 partidas.

A primeira experiência de David no futebol europeu foi com a camisa do Leixões, de Portugal. Por lá, o lateral disputou alguns jogos pelo sub-20 antes de integrar de vez o elenco principal. Na equipe profissional, foram 22 compromissos, com um gol e uma assistência.

O brasileiro ainda passou pelo Portimonense, onde realizou só duas partidas, antes de desembarcar no Farense. Ele participou de 80 jogos durante sua passagem pelo time português, sendo 77 entre os titulares, com cinco passes para gol. Os números são do site ogol, especializado em estatísticas de futebol.

DATAS DEFINIDAS! ?? A CBF divulgou o detalhes dos jogos de ida e volta das partidas das oitavas de final da Copa do Brasil. ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/RYQyzC5Y8x ? Corinthians (@Corinthians) June 16, 2025

David Pastor tinha contrato com o Farense até junho de 2027, mas deixou o clube de maneira unilateral por desentendimentos com a diretoria lusitana. Ele mesmo fez uma publicação em suas redes sociais no último final de semana para informar que não vestiria mais a camisa da equipe.

Atualmente, o Corinthians conta com dois laterais direitos de origem em seu elenco: o titular Matheuzinho e o reserva Léo Mana. O zagueiro equatoriano Félix Torres também já foi improvisado no setor.

Pastor se enquadro no perfil buscado pelo departamento de futebol do clube, liderado pelo executivo de futebol Fabinho Soldado. Diante da crise financeira, o Timão procura jogadores por empréstimo ou livres no mercado e, preferencialmente, com potencial de venda futura.

Além de David, o Corinthians também negocia com o lateral direito Igor Vinícius, que está de saída do São Paulo, a pedido do técnico Dorival Júnior. Este, no entanto, está mais perto de reforçar o Santos.