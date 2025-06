Conheça a história de Giulia e Reamy, um amor que une Flamengo e Esperánce

O amor, literalmente, não tem fronteiras no Mundial de Clubes. Presentes em Flamengo x Espérance ontem, na Filadélfia, o casal Giulia Gonçalves e Reamy Chaar estavam lá para provar.

Suíça une os dois

Reamy chamou a atenção do UOL por estar vestido com uma camisa do Espérance em meio ao mar de rubro-negros na lendária escadaria de Rocky Balboa, no Museu de Arte da Filadélfia. Inicialmente, a reportagem o abordou para fazer um quiz sobre o futebol brasileiro e não sabia da conexão entre os dois.

Demonstrando um alto grau de conhecimento, rapidamente abriu um sorriso em Giulia, que estava ao lado. Questionada se era amiga de Reamy, a rubro-negra surpreendeu com a revelação: "ele é meu noivo".

Giulia é carioca e foi morar em Genebra, na Suíça, em 2021. E foi lá que ela conheceu o simpático tunisiano, que já arranha um português: "Estou aprendendo, ela me ensina", disse ele.

A coincidência no sorteio dos grupos do Mundial foi o gatilho para decidirem vir aos Estados Unidos: "Foi uma surpresa muito grande. Ficamos muito felizes, relembrou Giulia".

Flamenguista no Brasil?

Reamy, então, foi perguntando se tinha adotado o Flamengo como seu time no Brasil. O tunisiano deu uma risada e ficou em silêncio num primeiro momento, e precisou de um "empurrãozinho" de Giulia, que lhe cobrou um "sim": "Sou flamenguista, Espérance, tunisiano e brasileiro", brincou.

De mãos dadas e sorroso aberto, o casal deixou o estádio após a vitória por 2 a 0 do Flamengo. Nesse caso, o amor supera, de longe, a paixão pelo futebol.