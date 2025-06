Com vitórias de Botafogo, Flamengo e River, sul-americanos passam invictos pela primeira rodada

A primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes foi muito positiva para as equipes sul-americanas: entre os seis representantes da, nenhum sofreu derrota. Além disso, foram três empates e três vitórias em confronto contra equipes de diversos continentes.

Botafogo, Flamengo e River Plate foram os times que conquistaram vitórias em suas estreias. O Botafogo, atual campeão da Libertadores, mostrou eficiência diante do Seattle Sounders, time dos Estados Unidos, e saiu com a vitória por 2 a 1. Já o Flamengo dominou o confronto contra o Espérance de Tunis, da Tunísia, com um placar de 2 a 0, enquanto o River Plate garantiu um triunfo importante sobre o Urawa Reds, do Japão, por 3 a 1.

Do outro lado, Palmeiras, Fluminense e Boca Juniors encararam adversários europeus e conseguiram resultados sólidos para manter a invencibilidade. O Palmeiras segurou um empate sem gols contra o Porto de Portugal, após criar boas chances durante a partida. O Fluminense, comandado por Renato Gaúcho, teve um desempenho consistente diante do Borussia Dortmund, da Alemanha, e também ficou no empate sem gols, mesmo sendo superior em diversos momentos do embate. Já o Boca Juniors esteve perto de vencer o Benfica, de Portugal, mas cedeu o empate por 2 a 2 nos minutos finais.

Desta forma, Flamengo e River começam na liderança dos Grupos D e E, respectivamente. Já Botafogo, Fluminense e Boca Juniors aparecem na segunda posição de suas chaves. O Palmeiras, por sua vez, por critérios de desempate, fica no terceiro lugar do Grupo A, porém nenhuma equipe pontuou, após dois empates por 0 a 0.

Próximos adversários

Após manterem a invencibilidade na estreia do Mundial de Clubes, os times brasileiros já focam na segunda rodada, que promete grandes confrontos. O Palmeiras enfrenta o Al Ahly, do Egito, nesta quinta-feira, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium. No mesmo dia, o Botafogo encara o poderoso Paris Saint-Germain, às 22h, no Rose Bowl.

Na sexta-feira, o Flamengo terá pela frente o Chelsea, às 15h, no Lincoln Financial Field. Por fim, no sábado, o Fluminense joga contra o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, às 19h, também no MetLife Stadium.