Com Paulinho, Palmeiras trabalha parte tática em primeira atividade do dia mirando o Al Ahly

Na manhã desta terça-feira, o elenco do Palmeiras fez o primeiro treino do dia e avançou na preparação para enfrentar o Al Ahly, do Egito, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. A atividade contou com uma novidade: a presença do atacante Paulinho no gramado.

Acionado no segundo tempo no empate sem gols contra o Porto, Paulinho havia ficado na parte interna e não foi ao gramado na última segunda-feira - ele se recuperou recentemente de cirurgia na perna direita e convive com algumas dores no local após os jogos. Já nesta terça, ele voltou a entrar em campo junto aos companheiros de Palmeiras.

Os jogadores iniciaram o dia assistindo a um vídeo e, depois, fizeram uma ativação muscular na academia da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro (EUA). Na sequência, os atletas foram a campo e aprimoraram questões táticas, como transições defensivas e ofensivas, além de movimentações específicas.

O Palmeiras chega ao confronto sem grandes desfalques. A única ausência é Bruno Rodrigues, que se recupera de lesão. Em contrapartida, o Verdão tem dois pendurados: Gustavo Gómez e Felipe Anderson. Ou seja, se um dos dois receber um cartão amarelo, ficará de fora da última rodada da fase de grupos, contra o Inter Miami.

O mesmo vale para o técnico Abel Ferreira, que também foi advertido com cartão amarelo no empate contra o Porto e também está pendurado.

O elenco palmeirense faz a segunda atividade desta terça-feira no período da tarde e realiza um último trabalho nesta quarta-feira. Depois, a delegação embarca para Nova Jersey. O Palmeiras encara o Al Ahly nesta quinta, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, pelo Grupo A.

Palmeiras e Al Ahly estão empatados em pontuação no Grupo A, com apenas um ponto. Pelos critérios de desempate, os egípcios ocupam a liderança da chave, enquanto o Verdão é o terceiro colocado.