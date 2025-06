Com gol, assistência e caneta, Neymar se diverte em jogo festivo na Vila

De férias do Santos, o meia-atacante Neymar promoveu na noite desta terça-feira, em parceria com a Loovi, um jogo festivo na Vila Belmiro. O evento reuniu artistas, celebridades, influenciadores digitais e personalidades do esporte. O astro participou de toda a partida e se divertiu dando dribles, assistências e até fazendo gols.

O jogo amistoso foi dividido em dois tempos de 30 minutos cada. Na primeira parte, Neymar defendeu o time branco, nomeado "Ta seguro". Ele foi responsável pela assistência do primeiro gol da partida, marcado pelo influenciador Toguro, e pouco depois chegou a aplicar uma caneta humilhante num adversário. Também integravam sua equipe o zagueiro João Basso, do Peixe, além dos ex-atletas Zé Roberto e Diego Tardelli e o cantor MC Livinho.

Já na etapa final, o craque atuou pela equipe azul, a "Ta na Loovi", que contava com o volante Arthur Melo, da Juventus, o meia Lucas Paquetá, do West Ham, o artista MC Daniel e o influenciador Luva de Pedreiro. Neymar concedeu mais um passe para gol, balançou as redes e foi ovacionado pelos convidados presentes na Vila.

(Foto: Reprodução/Flow Podcast/YouTube)

O evento foi restrito a torcedores e só contou com a presença de convidados e da imprensa. Todo o faturamento será revertido ao Instituto Neymar Jr, iniciativa do jogador que auxiliar crianças carentes na Praia Grande, junto com a Loovi, empresa de seguros automotivos que patrocina Neymar e o Santos.

O jogo seria disputado na semana passada, mas foi adiado em razão do diagnóstico positivo de Neymar para covid-19. No momento, o craque está de férias e, caso amplie seu compromisso com o Peixe, se reapresenta com o restante do elenco no próximo dia 27.

A Gazeta Esportiva apurou que a renovação, apesar de ainda não estar assinada, está próxima de ser concretizada.