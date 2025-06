Com futuro incerto no Vasco, Coutinho curte férias com Vegetti e Piton

Durante a pausa no calendário por conta da Copa do Mundo de Clubes, Philippe Coutinho aproveita dias de descanso ao lado de companheiros de Vasco, mas com a renovação de contrato ainda em andamento. Em clima descontraído, o meia repubilcou nos stories de seu Instagram uma foto com Lucas Piton e Pablo Vegetti, companheiros no Cruzmaltino, com suas respectivas esposas.

Apesar do clima de férias, os bastidores seguem movimentados. A permanência do camisa 11 em São Januário depende da resolução de seu contrato com o Aston Villa, da Inglaterra, que ainda tem validade até junho de 2026.

(Foto: Reprodução)

Há conversas em andamento para uma rescisão amigável, o que abriria caminho para a assinatura de um contrato definitivo com o Vasco, com duração prevista de um ano ? até a Copa do Mundo de 2026, grande objetivo pessoal do jogador. Caso isso não aconteça, a diretoria vascaína trabalha com a possibilidade de um novo empréstimo.

O presidente Pedrinho e o CEO Carlos Amodeo demonstram otimismo e já declararam publicamente o desejo de seguir com o meia, que voltou ao clube em 2024 e reencontrou bom desempenho sob o comando de Fernando Diniz. O próprio Coutinho tem manifestado vontade de permanecer no Rio de Janeiro, onde mantém projetos pessoais e familiares.

Nesta temporada, Coutinho completou 26 jogos com o Vasco. No período, marcou cinco gols e distribuiu três assistências.