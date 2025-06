Charles do Bronx dispara antes de enfrentar Topuria: "Sou um problema para ele"

Faltando poucos dias para o aguardado confronto que vale o cinturão dos pesos-leves (70 kg) contra Ilia Topuria, no UFC 317 - marcado para o dia 28 de junho, durante a 'Semana Internacional da Luta' - Charles 'do Bronx' exibe confiança e serenidade diante das provocações do adversário. Ex-campeão da divisão peso-leve (70 kg) e recordista de finalizações na história do UFC, o brasileiro não se abala com as declarações do georgiano naturalizado espanhol.

Em entrevista ao 'Canal Encarada', o atleta de 35 anos afirmou estar pronto para o desafio e apontou seu estilo de combate como um diferencial. Apesar da crescente tensão que antecede o duelo, mantém um discurso equilibrado e ignora as tentativas de desestabilização verbal por parte do rival.

"Eu acho que sou um problema tanto para ele, quanto para qualquer um que vai lutar. Sou um cara que tem poder de fogo nas mãos, que tem jiu-jitsu absurdo. O que o Topuria ou qualquer outro cara está falando, para mim não faz diferença", declarou.

O lutador paulista também recordou outras ocasiões em que foi alvo de provocações semelhantes antes de entrar no octógono - sem que isso tenha influenciado nos resultados. Em recente entrevista, o próprio Topuria chegou a afirmar que o estilo do brasileiro favorece uma vitória rápida, projetando um nocaute ainda no primeiro round.

"Vocês já viram essa novela várias vezes, de muitos deles que falaram um monte de coisa e vocês sabem o que aconteceu no final, que foi meu braço levantado. Então, não faz diferença", enfatizou Do Bronx.

Cinturão vago em disputa

Com o título da categoria vago após a subida de Islam Makhachev para os meio-médios (77 kg), o embate entre Charles e Topuria definirá o novo campeão dos leves. Para o brasileiro, é mais uma oportunidade de retomar o cinturão que já foi seu e consolidar seu nome entre os maiores da história dos leves. Diante do retrospecto e da experiência no topo, o veterano se apresenta como um dos obstáculos mais duros da carreira do invicto ex-campeão dos pesos-penas (66 kg).

