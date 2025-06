CBF anuncia elaboração de Fair Play Financeiro com participação de clubes e federações

A CBF anunciou nesta terça-feira o plano para a elaboração do Fair Play Financeiro, com participação de clubes e federações. A medida visa estabelecer melhores práticas de governança às agremiações que constituem o futebol brasileiro.

28 clubes e oito federações integrarão o Grupo de Trabalho, junto com a CBF, e se reunirão após a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. 90 dias após o encontro, a proposta final do Regulamento do Sistema de Sutentabilidade Financeira (SSF), sob coordenação do vice-presidente Ricardo Gluck Paul, será entregue.

Dos 28 clubes que já confirmaram participação no projeto, 16 são da Série A (Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport e Vasco) e outros 12 da Série B ((América-MG, Athletico, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, CRB, Ferroviária, Goiás, Grêmio Novorizontino, Paysandu, Remo e Volta Redonda). As federações estaduais de Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe também estarão envolvidas.

"Nossa gestão será marcada por enfrentar com seriedade os problemas estruturais do nosso futebol. E, para isso, é fundamental criar um ambiente mais equilibrado e responsável financeiramente. Esse engajamento mostra que estamos no caminho certo: construindo juntos um futebol mais sólido e sustentável", disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

A iniciativa da CBF visa conscientizar os clubes brasileiros em relação aos seus gastos, mudando a cultura do futebol praticado no país, uma vez que casos de times endividados têm sido muito comuns desde que o esporte se tornou um verdadeiro negócio.

Na Europa, por exemplo, clubes que gastam mais do que arrecadam são punidos pelas entidades que regulam o futebol local e podem, inclusive, serem proibidos de contratar jogadores.

"Nos próximos dias, vamos concluir a composição do grupo com base nas manifestações recebidas, sempre buscando pluralidade e equilíbrio regional. A participação de todos será essencial para que possamos construir, com legitimidade e excelência técnica, um regulamento que fortaleça o nosso esporte. O futebol brasileiro precisa urgentemente de responsabilidade financeira. Não temos mais tempo a perder", completou o vice-presidente da CBF e responsável por coordenar o grupo de trabalho, Ricardo Gluck Paul.