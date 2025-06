Carol Portaluppi vai ao MetLife Stadium assistir jogo do Fluminense contra o Borussia Dortmund

Nesta terça-feira, na partida de estreia do Fluminense no Mundial de Clubes, contra o Borussia Dortmund, Carol Portaluppi marcou presença nas arquibancadas do MetLife Stadium.

A filha de Renato Gaúcho viajou aos Estados Unidos para acompanhar o Fluminense. Ela já havia ido ao hotel da delegação no dia anterior. O Tricolor Carioca possui duas partidas em New Jersey e a última da fase de grupos em Miami.

O clube carioca vai abrir o Grupo F da Copa de Clubes com um duelo vital contra os alemães para definir o rumo da chave, que também conta com o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

O segundo jogo do Flu no Mundial de Clubes será contra o Ulsan Hyundai, no próximo sábado, às 19h (de Brasília).