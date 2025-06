Marra? Capitão de time japonês ignora arbitragem e jogadores do River; veja

Marius Hoibraten, capitão do Urawa Red Diamonds, do Japão, "ignorou" os jogadores do River Plate e a arbitragem do jogo pelo Mundial de Clubes no protocolo de entrada em campo das equipes.

O que aconteceu

Hoibraten não cumprimentou árbitros e rivais. Após a apresentação de jogador por jogador, ele passou reto pelo quarteto de arbitragem e fez o mesmo em relação aos adversários. O norueguês nem sequer olhou para eles.

A atitude surpreendeu os jogadores do River Plate. Eles olharam para Hoibraten, que seguiu ignorando. Os demais jogadores da equipe japonesa cumpriram o protocolo e cumprimentaram os rivais e o quarteto de arbitragem.

De início, não há uma motivação explicada pelo jogador para a atitude. Hoibraten é norueguês e nunca jogou no futebol argentino — ele construiu quase toda a carreira na Noruega e se mudou para o Urawa Red Diamonds em 2023.

Veja o momento