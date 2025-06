Mundial de Judô: brasileiros caem cedo e ficam longe do pódio

O Brasil não teve um dia de resultados expressivos no Campeonato Mundial de judô, disputado em Budapeste, na Hungria. Marcelo Fronckowiak, Rafael Macedo e Luana Carvalho amargaram eliminações precoces na competição hoje (17).

O Brasil contou com dois representantes na categoria até 90kg do masculino. Marcelo Fronckowiak bateu o norte-americano Oleksandr Nyzhnyk na estreia, mas caiu na sequência para o francês Maxime-Gael Hambou, medalhista de bronze nos Jogos de Paris, no ano passado.

Rafael Macedo vinha como cabeça de chave do Mundial de judô e, por isso, avançou para a segunda fase sem lutar. Mas ele acabou eliminado no primeiro combate, diante do tcheco Adam Kopecky, considerado uma revelação na categoria até 90kg.

Mais um revés no Mundial de judô

Luana Carvalho também entrou direto na segunda fase do Mundial, na categoria até 70kg do feminino. Mas não deu sorte no sorteio. Na primeira luta, enfrentou a experiente holandesa Sanne Van Dijke, que tem medalhas olímpicas e mundiais no currículo. Em um combate desgastante, a brasileira foi derrotada no golden score.