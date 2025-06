Brasil sub-17 abre preparação para amistosos contra o México

Na cidade de Teresópolis (RJ), o time sub-17 do Brasil deu início, nesta semana, aos trabalhos preparatórios para dois confrontos amistosos contra o México. Os treinamentos começaram na segunda-feira, com atividades no período da tarde. Já na manhã desta terça-feira, os jovens atletas voltaram ao campo pela segunda vez consecutiva, sob as orientações da comissão técnica.

Esta convocação marca o primeiro reencontro da equipe desde a conquista invicta do Campeonato Sul-Americano sub-17, em abril, na Colômbia ? título que representou a 14ª conquista da Amarelinha na competição. Dos atletas chamados, 17 participaram diretamente da campanha vitoriosa.

As partidas contra os mexicanos estão agendadas para os dias 24 e 27 deste mês, ambas marcadas para o centro de treinamento da Granja Comary. O primeiro duelo está previsto para as 16h (de Brasília), enquanto o segundo será disputado às 10h. Os compromissos servem como etapa importante na preparação da equipe para a Copa do Mundo sub-17, que será realizada entre 5 e 27 de novembro, no Catar.

Sob o comando do técnico Dudu Patetuci, o grupo tem como foco neste período de treinos o fortalecimento da proposta tática da equipe, a observação de novos talentos e a consolidação de uma mentalidade competitiva e vencedora, aspectos fundamentais para uma boa campanha no Mundial.

No torneio internacional, o Brasil terá pela frente Honduras, Indonésia e Zâmbia, compondo o Grupo H. Já os mexicanos, adversários dos amistosos, lideram o Grupo F e estrearão contra Coreia do Sul, Costa do Marfim e Suíça.

O mundo conheceu a força do Brasil em 58. E viu que não era sorte em 62. Do talento jovem de Pelé ao brilho inesquecível de Garrincha, o Brasil conquistava o planeta com futebol arte. ?? Hoje é dia de celebrar o início da nossa história campeã! ??? pic.twitter.com/ih49oUDyaA ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 17, 2025

Goleiros: Kaio de Assis (Atlético-MG), Gabriel Menegon (Grêmio) e João Pedro (Santos);



Zagueiros: Vitor Fernandes (Atlético-MG), Vitor Hugo (Cruzeiro), Kauã Prates (Cruzeiro), Luccas Ramon (Palmeiras);



Laterais: Angelo Henrique (São Paulo), Arthur Ryan (Fluminense), Denner Alves (Corinthians) e Derick Campos (Palmeiras);



Meio-campistas: Gustavo Gomes (Athletico-PR), Felipe Morais (Cruzeiro), Zé Lucas (Sport), Luis Felipe (Palmeiras), Andrey Fernandes (Vasco) e Tiago Augusto (Grêmio);



Atacantes: Ruan Pablo (Bahia), Davi Lucas (Red Bull Bragantino), Dell (Bahia), Raykkonen Soares (Internacional), Luis Gustavo (Red Bull Bragantino) e Benjamin Santos (Grêmio).