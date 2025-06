Avaí cede o empate ao Volta Redonda e perde chance de retornar ao G-4 da Série B

O Avaí deixou passar uma boa oportunidade de retornar ao grupo de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. Com resultados favoráveis, o time catarinense precisava de uma vitória simples no encerramento da 12ª rodada, mas acabou cedendo o empate por 1 a 1 diante do Volta Redonda, nesta terça-feira, no estádio Raulino de Oliveira, na Baixada Fluminense.

Com a igualdade, o Avaí permaneceu no sexto lugar, com 20 pontos. O Coritiba fecha o G-4 com 21. Já o Volta Redonda ao deixar de fazer o dever de casa, perdeu a chance de abrir distância da zona de rebaixamento, sendo o primeiro time fora, em 16º, com 11 pontos, um a mais que o Botafogo-SP, que tem 10.

Diante da torcida, o Volta Redonda começou melhor nos primeiros minutos, obrigando boa defesa de Igor Bohn em cabeçada de Bruno Barra. Antes, Pierre havia tirado tinta da trave em chute de longa distância. Aos poucos, o Avaí foi equilibrando o duelo e chegava com perigo, principalmente na bola aérea.

Subindo a marcação, tirou proveito do erro na saída de bola do goleiro Drosny e Cléber abriu o marcador, aos 26 minutos. O time da casa tentou responder de imediato, mas o pênalti assinalado em Wellington Silva foi anulado por impedimento. Na reta final, Raí bateu forte da entrada da área e Igor Bohn garantiu a vitória parcial catarinense.

O Volta Redonda retornou melhor do intervalo. Numa blitz, Raí, duas vezes em sequência, parou no goleiro. Logo depois, Ítalo bateu cruzado, Bohn deu rebote e MV deixou tudo igual, aos seis. O Avaí por pouco não voltou à frente do placar, mas Drosny voou para defender no pé da trave.

Com o passar do tempo, o duelo ficou aberto, com as duas equipes se revezando no campo ofensivo, porém sem efetividade. Quando conseguiram acertar o alvo, os goleiros fizeram boas intervenções. Nos minutos finais, a dupla abusou dos erros de passes e da falta de velocidade, permanecendo o empate até o apito do árbitro.

O Avaí volta a campo no sábado, às 16h, contra o Athletico-PR, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Já o Volta Redonda visita o Atlético-GO no domingo, às 16h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 1 X 1 AVAÍ

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Wellington Silva (Ynaiã), Gabriel Pinheiro, Bruno Barra, Lucas Adell (Lucas Ramires) (Chay) e Sánchez; Pierre, Robinho e Raí; MV (Léo Ceará) e Ítalo (Matheus Lucas). Técnico: Rogério Corrêa.

AVAÍ - Igor Bohn; Marcos Vinícius, Pedrão, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Barreto (Léo Reis), João Vitor (Mendes) e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon (Jamerson), Cléber (Alef Manga) e Hygor (Raylan). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Cléber, aos 27 minutos do primeiro tempo. MV, aos seis minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Ramires, Wellington Silva, Bruno Barra e Jean Drosny (Volta Redonda); Hygor, Jamerson e Eduardo Brock (Avaí).

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA - R$ 24.500,00.

PÚBLICO - 1.443 torcedores.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).