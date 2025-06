Avaí cede empate ao Volta Redonda e desperdiça chance de entrar no G4 da Série B

O Avaí empatou com o Volta Redonda por 1 a 1, nesta terça-feira, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Raulino de Oliveira. Cléber balançou as redes para a equipe catarinense, enquanto MV empatou para o time carioca.

Diante do resultado, o Leão da Ilha chegou aos 20 pontos e subiu para o sexto lugar. Em caso de vitória, porém, o clube catarinense poderia ingressar no G4 da Série B, que lhe permite o acesso à Primeira Divisão. O Voltaço, por sua vez, com dez unidades, permanece na 16ª colocação.

Pela próxima rodada da Série B, o Avaí encara o Athletico-PR, neste sábado. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Ressacada. Já o Volta Redonda enfrenta o Atlético-GO, às 16h deste domingo, no Estádio Antônio Accioly.

O jogo

Os mandantes abriram o placar aos 26 minutos da primeira etapa. O goleiro Jean Drosny saiu jogando errado e entregou a bola de presente para Marquinhos Gabriel. O meia, então, rolou para Cléber, que finalizou forte para o fundo das redes.

Já aos seis minutos da etapa complementar, Ítalo Carvalho recebeu na área e chutou firme para defesa do goleiro Igor Bohn. No rebote, MV apenas empurrou para o gol, empatando a partida.