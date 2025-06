Autor do gol de empate do Benfica, Otamendi fala sobre as vaias da torcida do Boca Juniors

O Benfica ficou no empate com o Boca Juniors, nesta segunda-feira, em 2 a 2, pela primeira rodada do Mundial de Clubes, no Hard Rock Stadium, em Miami. Autor do segundo gol dos portugueses, o zagueiro Nicolás Otamendi falou sobre as vaias que recebeu da torcida argentina.

"É o folclore do futebol argentino. Me vaiaram o jogo inteiro e acabou que eu tive que fazer o gol. Estou muito feliz, comemorei bastante, como todos os gols que tenho a chance de marcar. Todo mundo sabe que sou torcedor do River, e ao fazer um gol, comemoro como qualquer outro, independente do adversário. São gols que a gente tem que comemorar, e nesse caso eu comemorei dessa forma", disse Nicolás Otamendi em entrevista à ESPN.

? O golaço de Otamendi! ? Vê todos os jogos grátis, em direto e exclusivo, na app DAZN | #FIFACWC #TakeItToTheWorld Regista-te já em https://t.co/LeDyIsqPz7#CABJSLB pic.twitter.com/A3aFJwO3iq ? SL Benfica (@SLBenfica) June 17, 2025

Torcedor declarado do River Plate, maior rival do Boca Juniors, Otamendi foi um dos principais personagens da partida desta segunda-feira. O clube argentino abriu o placar com Miguel Merentiel e ampliou com Rodrigo Battaglia. Na reta final da primeira etapa, o zagueiro sofreu o pênalti, que resultou no gol de Ángel Di Maria.

No segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, o Benfica buscou o empate. Kokçu, em escanteio pela direita, cruzou para a área e Otamendi desvencilhou-se da marcação de Ayrton Costa para cabecear firme, vencendo o goleiro Marchesín.

"Revertemos uma partida em que estávamos perdendo por 2 a 0 e meu gol serviu para empatar, contra um adversário que sabemos como joga e o quanto é exigente nos duelos. Enfrentar um time argentino, depois de tanto tempo, é especial. É uma competição para se aproveitar e tentar fazer o melhor possível para conseguirmos avançar à próxima fase. Conseguimos o empate, então estou muito feliz. Agora seguimos em frente", acrescentou.

Otamendi comemorou o gol em frente à torcida do Boca Juniors no Hard Rock Stadium, irritando os jogadores argentinos. Nas redes sociais, o zagueiro publicou uma foto do momento da comemoração.

Próximos compromissos pelo Mundial de Clubes

Com o resultado, cada time somou um ponto na classificação. O Benfica fica na vice-liderança do grupo C, enquanto o Boca Juniors fica na 3ª colocação. O Bayern de Munique-ALE lidera a chave, com três pontos. O Auckland City-NZL é o lanterna.

As duas equipes voltam a campo nesta sexta-feira, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. O Benfica encara o Auckland City, às 13 horas (de Brasília), no Orlando City Stadium, em Orlando. O Boca Juniors enfrenta o Bayern de Munique, às 22 horas, no Hard Rock Stadium, em Miami.