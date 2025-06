Athletico Paranaense lança segundo uniforme para temporada 2025

O Athletico Paranaense lançou seu uniforme dois para a temporada 2025.

O que aconteceu

O modelo da Umbro é inspirado em símbolos da estado do Paraná. A ideia do clube foi fazer uma homenagem ao torcedor.

A camisa branca tem gravada ramos de erva-mate e de Araucária, árvore símbolo do estado. Os itens também são encontrados na bandeira e no brasão do estado paranaense.

Na parte frontal da camisa e nas mangas há um leve grafismo. A numeração dos jogadores nas costas leva os ramos da bandeira estadual.

Na criação desta camisa em parceria com o clube, a ideia foi homenagear os torcedores do Athletico e o povo paranaense. Então nada mais justo do que produzir uma camisa para eles, valorizando as raízes paranaenses do CAP Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.