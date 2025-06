Atacante do West Ham volta a jogar apenas seis meses após destruir Ferrari

Michail Antonio, atacante do West Ham e da seleção jamaicana, voltou a atuar seis meses após sofrer um acidente grave, em que destruiu uma Ferrari.

O que aconteceu

O retorno de Antonio aconteceu ontem (16), na Copa Ouro, torneio entre seleções da Concacaf sediado nos EUA. Ele começou a partida contra a Guatemala - derrota por 1 a 0 - no banco de reservas e entrou aos 40 minutos do segundo tempo.

O acidente de Antonio aconteceu no dia 7 de dezembro de 2024. Na ocasião, ele bateu a Ferrari que conduzia no condado de Essex, a nordeste de Londres. O carro ficou destruído e o jogador foi hospitalizado por vários dias, após ficar preso no veículo por 45 minutos.

Michail Antonio, em ação pela seleção jamaicana Imagem: Reprodução/Instagram

O jogador foi submetido a uma cirurgia na perna nos dias que se seguiram ao acidente. Antonio precisou corrigir uma fratura.