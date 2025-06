Atacante do Al Ahly é multado após perder pênalti contra o Inter Miami

O atacante Mahmoud Trezeguet foi punido pelo Al Ahly após perder o pênalti no empate sem gols com o Inter Miami no jogo de abertura do Mundial de Clubes.

O que aconteceu

O clube informou, em seu canal oficial no YouTube, que irá descontar uma porcentagem do salário do jogador. Ele não confirmou, porém, o valor a ser deduzido.

O jogador foi multado por violar a ordem na lista de batedores do time, segundo o portal egípcio FilGoal. Wessam Abou Ali é o principal cobrador e estava em campo na ocasião.

Eu sou o primeiro [da lista] para cobrar pênaltis, mas Trezeguet queria chutar porque sentiu que poderia marcar, mas infelizmente perdeu. Temos uma lista de cobradores de pênaltis e Trezeguet está lá atrás de mim. Wissam Abu Ali, do Al Ahly, após a partida

O portal informou ainda que Trezeguet aceitou a multa e pediu desculpas aos companheiros e diretoria do clube. O atacante desperdiçou a penalidade ainda no primeiro tempo da partida.

Apesar do empate, o time do Egito lidera o Grupo A — pelo número de cartões amarelos — e encara o Palmeiras na quinta-feira. A partida está marcada para as 13h (de Brasília).