Arnaldo: São Paulo hoje não é clube grande, nem vai virar timaço com Crespo

Com o elenco que tem à disposição, Hernán Crespo não vai fazer do São Paulo um timaço, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta terça (17).

Imaginar que o Zubeldía ou o Crespo faça um time desse, dessa qualidade, um timaço é impossível. O que o cara pode fazer é mexer numa circunstância ou outra, ele pode fazer pouca coisa. Ele não pode jogar, né?

O futebol brasileiro aumentou o nível e aumentou o investimento. Então, se o seu time era bom em 2021, ele tem que ser muito melhor em 2025, essa é a questão do São Paulo.

Arnaldo Ribeiro

Segundo o colunista, o São Paulo hoje não tem cacife para disputar com os principais postulantes a título do futebol brasileiro.

O São Paulo decidiu fechar a torneira num momento em que todo mundo abriu. Os concorrentes de 2021 hoje são muito mais fortes, não existia o Cruzeiro, o Botafogo, dois times que lutam hoje para ganhar campeonato. Flamengo e Palmeiras permaneceram fortes de lá pra cá. Mas mesmo o Palmeiras do Abel, que perdeu pro São Paulo a final do Paulista [de 2021], hoje é muito mais forte, não tem comparação.

Algumas coisas melhoraram em termos estruturais, mas a melhora do São Paulo foi a conta-gotas nesses anos, não foi a melhora do Botafogo, do Cruzeiro, do Palmeiras e do Flamengo. O São Paulo é isso hoje, então o técnico é um detalhe, tira o sofá da sala, mas o clube é essa situação -- o São Paulo não é um clube grande hoje.

Arnaldo Ribeiro

Diante desse cenário, a tendência é Crespo ter pouca opção de mudança em relação à equipe, além do retorno de protagonistas como Lucas e Oscar.

Para Arnaldo, todos precisam trabalhar melhor no Tricolor para dar uma guinada na temporada.

Só vai ser diferente se outras pessoas trabalharem melhor, não só o técnico. Para mim, ficou claro na época do Zubeldía, do presidente ao médico, passando por todos os jogadores, pela direção de futebol — essa galera toda está devendo. Agora saiu o sofá da sala e não é por trocar o sofá que a casa vai ficar bonitona.

Ou todo mundo trabalha melhor, inclusive para atrair de novo a torcida do São Paulo no Brasileiro, ou o São Paulo vai continuar no meio do estágio, porque o São Paulo não tem jogador, não vem. Se vier, é um ou outro — não tem dinheiro.

Tanto o Crespo quanto o Zubeldía toparam o São Paulo desse jeito. O Crespo lá atrás, num São Paulo também de poucos reforços, e agora tende também a fazer poucas contratações nessa janela. Vai ser com esse time aí.

Arnaldo Ribeiro

O retorno de Crespo foi oficializado ontem pelo São Paulo. O treinador assinou contrato até o fim de 2026, quando termina o segundo mandato do presidente Julio Casares.

'Dono do time': Colunistas analisam estreia de Jorginho no Flamengo

Jorginho estreou pelo Flamengo como se estivesse acostumado a vestir rubro-negro, destacaram os colunistas Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri no UOL News Esporte.

Os colunistas analisaram o primeiro jogo de Jorginho pelo Mengão e ressaltaram a liderança do meio-campista, que deu assistência do segundo gol na vitória sobre o Espérance no Mundial.

Arnaldo: Jorginho era dono do time no Chelsea e já mudou o Flamengo

O Jorginho foi uma boa novidade. O Jorginho, aliás, já foi dono do time do Chelsea e jogava no Arsenal. Vai ser muito importante o Jorginho na próxima partida. E acho que ele deu um tipo de ritmo um pouco diferente ao Flamengo: mais cadenciado, mais posse de bola, muito passe certo. Ele foi a diferença positiva.

Ele era uma espécie de dono do time do Chelsea, agora é o Enzo Fernández. O argentino também fez gol ontem, vai ser um duelo interessante. Ele pode acrescentar ao Flamengo, além da qualidade técnica, esse espírito de liderança, de fato, que ele carrega.

Arnaldo Ribeiro

Lavieri: Jorginho jogou como se estivesse há muito tempo no Flamengo

Gostei da atitude do Jorginho. Mais do que o jogo do Jorginho, que teve o passe para o segundo gol, que foi muito bonito, gostei da atitude. O cara já se comportou como líder do grupo, se comportou dentro de campo como se estivesse há muito tempo no Flamengo.

Confesso que fiquei surpreso quando vi o nome dele na escalação titular. Não achava que o Filipe Luís fosse fazer esse pulo na hierarquia que eles têm de tempo de casa, mas o Filipe Luís deve ter olhado o tamanho do Jorginho, o tamanho do jogo, a estreia na Copa, um cara experiente, que não vai ver a camisa do Esperance e sentir algum tipo de pressão, e colocou para jogar. Então, mais do que do jogo do Jorginho, da postura do Jorginho.

Danilo Lavieri

