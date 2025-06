Após 12 rodadas, Santos está entre os times com mais cartões amarelos no Brasileirão

O Santos tem se mostrado um dos times mais indisciplinados desta edição do Campeonato Brasileiro. Prova disso é que, após 12 rodadas disputadas, o Alvinegro Praiano é a terceira equipe que mais recebeu cartões amarelos no torneio nacional.

Segundo dados da plataforma Ogol, o elenco do Santos recebeu, no total, 36 cartões amarelos ao longo da Série A. O time também foi punido com um cartão vermelho. Dessa forma, o Peixe acumula uma média de três cartões amarelos por partida.

Na última quinta-feira, por exemplo, o Santos recebeu justamente três cartões amarelos na vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Brasileiro. Rollheiser, João Schmidt e JP Chermont (do banco de reservas) foram advertidos. Os três, inclusive, estavam pendurados e terão que cumprir suspensão no retorno da competição.

O Santos, portanto, se tornou o terceiro time mais indisciplinado do Brasileirão. A equipe fica atrás de São Paulo, que acumula 42 cartões, e Grêmio, que recebeu 39 punições.

O zagueiro Zé Ivaldo é o principal responsável pela maioria dos cartões amarelos nesta edição da Série A. Em 11 jogos, o defensor recebeu quatro cartões amarelos. Ele, inclusive, foi desfalque por suspensão no triunfo sobre o Vitória, por 1 a 0, no Barradão, pela décima rodada.

Atrás de Zé Ivaldo, aparecem outros seis jogadores do Santos. Neymar, JP Chermont, Luan Peres, João Schmidt, Rollheiser e Escobar foram punidos com três cartões amarelos. O caso de Neymar é o que mais chama a atenção, porque dois dos amarelos se tornaram um vermelho na derrota para o Botafogo, por 1 a 0, na Vila Belmiro.

Sendo assim, o meia-atacante precisou cumprir suspensão no triunfo sobre o Fortaleza. Na ausência de Neymar, Rollheiser atuou mais centralizado e foi o responsável pelo setor criativo. O argentino foi o grande personagem do Santos em tal vitória.

O Peixe ainda tem outros cinco jogadores que estão pendurados na competição. Caso recebam o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras, próximo adversário do time, serão ausências na 14ª rodada. São eles: João Paulo, Diego Pituca, Tomás Rincón, Gil e Tiquinho Soares.

Programação do Santos

O elenco santista está de férias até 26 de junho. A reapresentação do grupo está agendada para o dia 27 do mesmo mês, uma sexta-feira. Após isso, o Santos começará a se preparar para o clássico contra o Palmeiras, seu próximo adversário no Brasileiro. Os detalhes do jogo, como data e horário, ainda serão confirmados pela CBF.

O Santos terá por volta de 15 dias de preparação para o clássico. O técnico Cléber Xavier pode utilizar esse período para melhorar pontos que considerar necessários na equipe. Em coletiva recente, o treinador afirmou que a parte ofensiva precisava de ajustes, mas deixou claro que o Peixe pode "melhorar tudo".