Antes de estreia, Xabi Alonso atualiza quadro médico de Mbappé e exalta Ancelotti

Xabi Alonso estreará como treinador do Real Madrid nesta quarta-feira. O técnico espanhol assumiu a equipe após a saída de Ancelotti, e terá pela frente um desafio pela primeira rodada da Copa do Mundo de clubes. Em entrevista coletiva, o treinador atualizou o quadro médico do atacante Kylian Mbappé que, com febre, não treinou com o grupo.

"Ele (Mbappé) se sentiu um pouco melhor nesta quarta, mas ainda não é o suficiente. Está muito calor e foi melhor para ele não treinar com a gente. Vamos esperar até o último minuto. Decidiremos (se ele vai jogar) na manhã desta quinta. Camavinga está melhorando rapidamente, mas precisa de tempo", disse Xabi Alonso aos jornalistas.

Legado de Ancelotti

Xabi Alonso tem a árdua missão de substituir o técnico mais vencedor da história do Real Madrid. O espanhol valorizou o legado deixado pelo agora treinador da Seleção Brasileira, mas ressaltou que neste momento, os Merengues irão iniciar uma nova fase.

"O trabalho diário é muito bom e a qualidade individual é enorme. Já sabia disso, agora é trabalhar duro. Respeito e valorizo muito o trabalho deixado pelo Carlo (Ancelotti), o treinador mais bem-sucedido da história do clube. Mas agora estamos iniciando uma nova fase, e será do nosso jeito, embora eu esteja recebendo uma base muito boa", disse o comandante.

O Real Madrid estreia na Copa do Mundo de clubes nesta quarta-feira, diante do Al-Hilal, no Hard Rock Stadium, em Miami. O jogo começa às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo H da competição.