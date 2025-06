Alex Poatan analisa Hill vs Rountree e aponta quem leva vantagem no UFC Baku

Com propriedade para opinar, Alex 'Poatan' compartilhou sua visão sobre o aguardado confronto entre Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr., que lidera o card do UFC Baku, neste sábado (21), no Azerbaijão. Ex-detentor do cinturão dos meio-pesados (93 kg), o brasileiro já enfrentou - e venceu - ambos os atletas em confrontos recentes, o que lhe confere um olhar técnico mais apurado sobre o duelo principal.

Em entrevista ao UFC Brasil, Poatan reconheceu a qualidade técnica dos dois competidores. Apesar disso, apontou uma leve vantagem para o norte-americano Rountree, com base em suas experiências dentro do octógono.

"Eles são dois grandes lutadores e experientes. Lutei com os dois, então dá para falar algo mais preciso. São perigosos, mas, pela luta que tive com o Khalil, vejo ele com uma vantagem contra o Jamahal. Essa é a minha opinião", afirmou o paulista.

Experiência

Poatan enfrentou Jamahal Hill no UFC 300, em abril de 2024, e nocauteou o ex-campeão ainda no primeiro round, em uma performance dominante que consolidou sua posição de liderança na divisão. Pouco depois, no UFC 307, o brasileiro voltou à ação contra Khalil Rountree Jr. e, embora tenha encontrado maior resistência, também saiu vencedor por nocaute técnico no quarto assalto.

No próximo sábado tem @JamahalH contra Khalil Rountree na luta principal do #UFCBaku, e só quem já enfrentou os dois tem propriedade para dizer quem vence! ??

E aí, @AlexPereiraUFC? Quem vai sair com o braço erguido?

pic.twitter.com/gHUHleACTw

- UFC Brasil (@UFCBrasil) June 16, 2025

