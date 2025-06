Agenda do Mundial de Clubes: confira horário e onde assistir aos jogos desta terça-feira

Quatro partidas agitam esta terça-feira no Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. O dia marca a estreia do Fluminense na competição, contra o Borussia Dortmund. Inter de Milão e River Plate também jogam pela primeira vez na competição.

FLUMINENSE X BORUSSIA DORTMUND

O primeiro duelo do dia é justamente o confronto da equipe brasileira. Fluminense e Borussia Dortmund se enfrentam no Metlife Stadium, em New Jersey, a partir das 13h (de Brasília).

O técnico Renato Gaúcho tem o elenco quase completo para o início da competição. A exceção fica por conta de Soteldo, recém-contratado pelo clube. O venezuelano está com uma lesão muscular e faz tratamento intensivo.

O Borussia Dortmund conseguiu a vaga no Mundial pelo ranking da Uefa. O time alemão não teve uma temporada de sucesso na Europa e aposta suas fichas na competição nos Estados Unidos. Schlotterbeck, Emre Can e Salih Özcan estão machucados e desfalcam a equipe. Por outro lado, nomes como Sabitzer, Adeyemi e Guirassy estão confirmados para o início do torneio.

Local: Metlife Stadium, em New Jersey.

Horário: 13h (de Brasília)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (streaming) e CazéTV (YouTube)

RIVER PLATE X URAWA REDS

A segunda partida do dia será entre River Plate e Urawa Reds. O confronto é válido pelo Grupo E e ocorre às 16h, no Seattle Field. O River se classificou para a competição pelo ranking da Conmebol. A equipe argentina deve disputar o primeiro lugar do grupo com a Inter de Milão. A chave também conta com o Monterrey, do México.

Para o jogo de estreia, a dúvida fica por conta do jovem Mastantuono. O ataque da equipe argentina deve ser formado por Colidio e Driussi. O Urawa Red Diamonds é o atual campeão da Champions League da Ásia. O clube oriental tenta surpreender no Mundial, já que faz uma temporada irregular no Campeonato Japonês.

Local: Seattle Field, em Seattle.

Horário: 16h (de Brasília)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming) e CazéTV (YouTube)

ULSAN X MAMELODI SUNDOWNS

O terceiro embate do dia será entre Ulsan-COR e Mamelodi Sundowns-AFS, que fazem parte do grupo do Fluminense. A partida ocorre às 19h (de Brasília), em Orlando. O Ulsan Hyundai é o representante da Coreia do Sul na competição. O goleiro Jo Hyeon-woo é um dos destaques da equipe, assim como o zagueiro Kim Young-gwon, que tem experiência internacional.

O Mamelodi Sundowns é um clube grande do futebol da África do Sul. A equipe é treinada pelo português Miguel Cardoso. O goleiro Rowen Willians, capitão da seleção sul-africana, é a referência do time.

Local: Inter&Co Stadium, em Orlando, Flórida.

Horário: 19h (de Brasília)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming) e CazéTV (Youtube)

MONTERREY X INTER DE MILÃO

A última partida do dia será entre Monterrey e Inter de Milão. O duelo, válido pelo Grupo E, acontece às 22h (de Brasília), no Estádio Rose Bowl. A Internazionale busca fazer um bom papel no Mundial depois da goleada sofrida para o Paris Saint-Germain na final da Champions League. O clube italiano estreia novo treinador: Cristian Chivu, que substitui Simone Inzaghi.

A Inter não conta com Mehdi Taremi, que está retido no Irã, por conta do conflito com Israel. Calhanoglu e Esposito estão em fase final de recuperação de lesões.

O Monterrey é treinado por Domènec Torrent, que teve passagem pelo Flamengo em 2020. O clube foi campeão da Concacaf Champions League em 2021. O experiente zagueiro Sergio Ramos, ex-Real Madrid, é o destaque da equipe. O Monterrey também aposta nos meio-campistas Sergio Canales e Maximiliano Meza.

Local: Rose Bowl, na Califórnia.

Horário: 22h (de Brasília)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (streaming) e CazéTV (YouTube)