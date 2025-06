Rival do Flamengo tem dupla de ataque brasileira e ex-Vasco como ídolo

O Flamengo enfrenta o Espérance, hoje, às 22h, pelo Mundial de Clubes, e encara um ataque que fala português.

Dupla brasileira

O Espérance tem dois brasileiros no ataque: Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues. O primeiro deles nasceu no bairro da Restinga, em Porto Alegre, jogou bola na rua com Raphinha na infância e conhece bem o Flamengo, uma vez que defendeu o Vasco e viveu de perto a rivalidade entre as equipes. Ele também enfrentou o Rubro-Negro jogando por Coritiba e América-MG.

Yan rodou depois de deixar o Vasco em 2019, sofreu com lesões no Brasil e hoje é ídolo na Tunísia. O brasileiro é o camisa 10 e grande referência técnica do Espérance. Na atual temporada, ele tem 15 gols marcados em 38 jogos disputados. O único acima dele é o argelino Belaili, com 19.

O "conhecimento" sobre o Flamengo fez Yan virar fonte sobre o rival. Ele detalhou como tem sido abordado com frequência por seus atuais companheiros em entrevista ao colunista Rafael Reis, do UOL.

Quem mais tem me perguntado sobre o Flamengo são os meus companheiros de time. Tenho mostrado alguns vídeos, alertado os jogadores sobre o toque de bola do futebol brasileiro e sobre a qualidade dos atletas que vamos enfrentar. Yan Sasse

Rodrigo Rodrigues, por outro lado, nunca enfrentou o Flamengo. O atacante tem carreira mais modesta no futebol brasileiro e, assim como Yan, está no Espérance desde a metade final de 2023.

Os números na atual temporada também são mais discretos. São 19 jogos disputados e cinco gols marcados — ele alterna jogos como titular e reserva.

Juntos, os dois brasileiros guiaram o Espérance rumo a três títulos: dois Campeonatos Tunisianos e uma Taça da Tunísia. Eles, no entanto, bateram na trave e perderam a final da Liga dos Campeões para o Al Ahly, do Egito, em 2024.