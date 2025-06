Veja como foi o desempenho das contratações do São Paulo no 1º semestre de 2025

O São Paulo contratou, ao todo, durante o primeiro semestre de 2025, cinco jogadores, sendo dois por empréstimo. Chegaram ao clube os laterais Cédric Soares, Wendell e Enzo Díaz, o meio-campista Oscar e o atacante Juan Dinenno.

Oscar

Apesar de chegar com grandes expectativas, o meia acabou sofrendo com lesões musculares na coxa neste primeiro semestre. A primeira o deixou fora de combate por um mês. Já no final de maio, o atleta voltou a sentir a coxa e segue em tratamento no departamento médico do clube. No total, Oscar participou de 32 jogos, com dois gols e oito assistências.

Cédric Soares

Inicialmente, Cédric Soares usaria as instalações do CT da Barra Funda para readquirir sua melhor forma após ficar quase um ano sem disputar uma partida oficial, mas acabou assinando um contrato curto de três meses com o São Paulo. Posteriormente, o atleta acabou ganhando oportunidades e conquistando a comissão técnica de Luis Zubeldía, assinando uma extensão até o fim de 2027. Cédric entrou em campo 24 vezes e distribuiu um passe para o gol.

Wendell

Wendell chegou ao São Paulo para reforçar o lado esquerdo da lateral, após as saídas de Welington e Jamal Lewis. A diretoria são-paulina negociou com o jogador durante meses e conseguiu tirá-lo do Porto. Apesar de chegar com status de titular, o lateral não conseguiu despontar em campo e ainda não ganhou a confiança da torcida. Ele disputou 16 jogos com o São Paulo, com uma assistência.

Enzo Díaz

O atleta rapidamente ganhou a confiança de Zubeldía e o status de titular nos primeiros jogos. Enzo apresentou boas atuações, especialmente no aspecto defensivo, e superou a concorrência com Wendell, companheiro de posição. Ele soma um tento e uma assistência em 30 partidas.

Juan Dinenno

O mais recente reforço são-paulino foi o argentino Juan Dinenno. Ele assinou vínculo de empréstimo com o Tricolor até o final deste ano, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada em caso de cumprimento de metas. O atacante fez sua estreia pelo São Paulo na derrota de 3 a 1 para o Vasco, na última quinta-feira. O jogador entrou no segundo tempo da partida e pôde jogar por mais de 45 minutos.